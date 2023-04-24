Лавров прибыл в ООН для участия в заседаниях Совбеза организации

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в ООН для участия заседаниях Совбеза организации. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, опубликовав видео в Telegram-канале.

Российской делегации пришлось выехать за рубеж без сопровождения прессы. Почему США отказались выдать визы российским журналистам — до сих пор остается загадкой, так как Вашингтон отказался предоставлять какие-либо объяснения. В свою очередь Лавров заметил, что Москва не оставит этот инцидент без ответной реакции. Глава МИД России назвал данную выходку лучшим показателем «свободы слова» в США, «либеральности» и отметил, что в РФ таких действий «никогда не забудут и не простят».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские власти отказывались выдавать визу и самому Сергею Лаврову. Однако после нескольких недель упорного противостояния сторон, добиться разрешения все же удалось. Комментируя ситуацию, дипломат также заметил, что делегация будет работать в несколько раз больше, донося максимально полную информацию о ходе заседаний в Совбезе ООН.