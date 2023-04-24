«Разворошить осиное гнездо»: как российские войска ведут бои за Белогоровку

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За передвижениями украинских боевиков следят постоянно, крупные группы накрывает артиллерия.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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ВСУ стягивают силы в район Белогоровки, но наши военные сорвали ротацию подразделений противника. Все высоты днем и ночью просматриваются и простреливаются.

Как нашим бойцам удается разворошить осиное гнездо врага, раскрыв его огневые точки, - видел Денис Кулага.

За передвижениями украинских боевиков следят постоянно: как только оператор дрона обнаруживает крупную группу ВСУ, по ней сразу же отрабатывает артиллерия. Снаряды бьют и по точкам огневой линии противника, и по месту его эвакуации. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что защитники Донбасса уничтожили пункт дислокации грузинских наемников ВСУ в ДНР

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