Защитники Донбасса уничтожили пункт дислокации грузинских наемников ВСУ в ДНР

В Минобороны сообщили об уничтожении пункта дислокации наемников ВСУ в Константиновке в ДНР. Об этом рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время официального заявления.

«21 апреля оперативно-тактическим комплексом „Искандер“ был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников, размешенных в здании библиотеки в Константиновке», — прокомментировал генерал-лейтенант.

Конашенков подчеркнул, что в результате атаки Вооруженных сил РФ были ликвидирован до 60 грузинских боевиков, воюющих на украинской стороне. Также российская армия вывела их строя 15 единиц украинской техники, которая располагалась на территории библиотеки. Кроме того известно, что порядка 20 иностранных наемников получили тяжелые ранения.

«В Минобороны России имеется информация по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. Всех их настигнет заслуженное возмездие», — заключил Конашенков.

В военном ведомстве уточнили, что грузинские наемники ВСУ причастны к убийствам и зверских пыткам солдат ВС РФ в Киевской области в марте 2022 года.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны сообщили об освобождении двух кварталов на западе Артемовска.