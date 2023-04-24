Полиция Испании изъяла у наркоторговцев с севера Африки 1,2 тонны гашиша

Спецоперация испанской полиции завершилась успехом — у наркокурьеров с севера Африки конфискованы больше тонны гашиша на Майорке. Уходя от преследования, катер с участниками синдиката на полной скорости мчится к пляжу, потом перевозчики наркотиков бегут мимо ошеломленных туристов. Но с полицейского вертолета беглецы хорошо видны, их уже ждут.

В итоге все наркокурьеры — их было трое — арестованы. Полицейским пришлось привлечь на помощь водолазов, чтобы поднять часть контрабандного груза со дна моря. Все конфискованные брикеты, прежде чем уничтожить, показали журналистам.