Полиция Испании изъяла у наркоторговцев с севера Африки 1,2 тонны гашиша

Эфирная новость 29

В проведении спецоперации по поимке злоумышленников участвовали даже водолазы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eduardo Parra; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Спецоперация испанской полиции завершилась успехом — у наркокурьеров с севера Африки конфискованы больше тонны гашиша на Майорке. Уходя от преследования, катер с участниками синдиката на полной скорости мчится к пляжу, потом перевозчики наркотиков бегут мимо ошеломленных туристов. Но с полицейского вертолета беглецы хорошо видны, их уже ждут.

В итоге все наркокурьеры — их было трое — арестованы. Полицейским пришлось привлечь на помощь водолазов, чтобы поднять часть контрабандного груза со дна моря. Все конфискованные брикеты, прежде чем уничтожить, показали журналистам.

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 21%
81.27
-0.22 89.46
0.11
Кто рано встает, тому Бог подает: китайский совет дня на понедельник, 24 ...

Последние новости

21:22
Ответ обидчику или шальные нервы: что значит женская пощечина
21:09
Как заняться сексом и не умереть?
20:59
Ноги словно костыли: психиатр Шуров оценил «забавные» танцы Волочковой и предупредил о болезни
20:49
Полиция Испании изъяла у наркоторговцев с севера Африки 1,2 тонны гашиша
20:39
«Вплоть до пожизненного»: Жорин объяснил, чем может обернуться арест брата Волковой в США
20:28
«Было бы другое продолжение?» — Соседов высмеял Киркорова за интимный инцидент

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
Песков ответил на вопрос о здоровье Путина в нескольких фразах
Комплекс Наполеона и зависимость: российские артисты вспомнили о темном прошлом Зеленского
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео