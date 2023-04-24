Космонавт показал действующий вулкан на фото с орбиты

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28

Космонавт Артьемьев показал на фото с орбиты действующий вулкан Креницына

Космонавт показал действующий вулкан на фото с орбиты

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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Олег Артемьев задал подписчикам интересный вопрос о российской истории после публикации снимка.

Космонавт и Герой России Олег Артемьев опубликовал на своей странице во ВКонтакте сделанную с орбиты Земли фотографию, на которой запечатлен действующий вулкан Креницына.

Он находится на южной части острова Онекотан Большой Курильской гряды. Высота вулкана превышает 1,3 километра. При этом он окружен озером со звучным названием Кольцевое.

«А вы знаете, кем был Петр Кузьмич Креницын, именем которого и назван этот вулкан?» — спросил Олег Артемьев у своих подписчиков.

 

Петр Креницын — морской офицер. Он в XVIII веке исследовал Камчатку и Алеутские острова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет Камчатка после мощного пеплопада. Его устроил вулкан Шивелуч.

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