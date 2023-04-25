Регионам могут разрешить усыплять бездомных собак

На такой шаг пошли после многочисленных случаев нападений агрессивных четвероногих на людей.

Регионам разрешат усыплять бездомных собак. Как выяснили Известия, правительство поддержало инициативу, которая даст право местным властям самим решать, что делать с бродячими животными. На такой шаг пошли после многочисленных случаев нападений собак на людей.

Самая резонансная история произошла 10 дней назад в Оренбурге — там стая псов растерзала школьника. И все, что могут в таких ситуациях власти сделать с собаками-убийцами — это отловить, стерилизовать и поместить в приют. А если мест в питомниках не хватает, животных приходится отпускать обратно на улицу. Отстреливать бродячих собак запретил федеральный закон, который вступил в силу в 2020 году. Сейчас к высшей мере решили вернуться, но в более гуманной форме.