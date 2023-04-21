«Я невероятно счастлива»: Рита Дакота получила предложение выйти замуж

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Рита Дакота получила предложение выйти замуж

«Я невероятно счастлива»: Рита Дакота получила предложение выйти замуж

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Певица на все 100% уверена в будущем муже.

В жизни певицы Риты Дакоты грядут приятные перемены. Совсем скоро она во второй раз выйдет замуж. В социальной сети она опубликовала фото своей руки, на котором красуется помолвочное кольцо.

«Я сказала „да“, но не сразу. Принимаю поздравления», — написала она.

Поклонники артистки тут же поспешили поздравить ее с радостным событием. Они, как и Дакота, долго ждали серьезного шага от любимого. В избраннике она уверена на все 100%.

«Отношения с Федей — это самые глубокие, осознанные, крутые, которые у меня были за всю мою жизнь. Я невероятно счастлива», — добавила знаменитость.

Однако еще несколько лет назад Дакота наотрез отказывалась вновь связывать себя узами брака. Она заявляла, что свадьба и брак для нее, как и для любимого, не для них. Каждый уже побывал в браке и ничего хорошего там не испытал. Так, Дакота впервые вышла замуж за коллегу Влада Соколовского. В семье родилась дочка Мия. Но отношения закончились из-за многочисленных измен мужчины. О них артистка узнала, когда наследнице было лишь девять месяцев.

Пережить предательство мужа Дакоте было тяжело, но со временем она все же смогла наладить общение с ним. О былых скандалах с Соколовским артистка вспоминает все реже. Теперь экс-возлюбленные даже ездят отдыхать вместе, познакомили своих вторых половинок друг с другом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Любовь Успенская не советует дочери выходить замуж.

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