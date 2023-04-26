Стало известно о тяжелом детстве подозреваемой в убийстве младенца в «Ласточке»

Некоторые кошмарные поступки не поддаются никаким объяснениям. Вероятно, психиатр сможет ответить на волнующие вопросы.

Одноклассница подозреваемой в жутком убийстве новорожденного ребенка в туалете поезда «Ласточка» на МЦК рассказала подробности о ее тяжелом детстве.

Ужасающее убийство младенца в столичной электричке до сих пор не укладывается в голове у пользователей сети. Беременная женщина ехала в поезде по МЦК и вдруг поняла, что отошли воды. Тогда она вышла в туалет электрички, где и родила ребенка. Поистине чудовищным оказалось то, что новоиспеченная мать сделала после: покромсала невинного младенца ножницами и положила мертвое тельце в мусорный бак. Потом женщина вышла из кабины, будто ничего не произошло.

Новорожденного нашли сотрудники МЦК на утро следующего дня, когда готовили состав к выезду на маршрут. Уже через несколько часов задержали подозреваемую в убийстве ребенка. Ей оказалась 24-летняя девушка из Чехова Московской области. Блюстители порядка допросили так называемую «мамочку», ее ответ попал на видео.

«Ехала 23 числа в электропоезде „Ласточка“ в МЦК со станции „Новохохловская“. Сидела и почувствовала, что у меня начались роды. Зашла в туалет, там родила и убила ребенка. Ножницами. (Тело младенца. — Прим. ред.) выкинула в мусорное ведро», — заявила женщина.

Фото; видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; Telegram / mmtproc

Большинство людей волнует вопрос — зачем? Что подвигло мать убить собственного ребенка, да еще и с такой жестокостью. Сама задержанная не смогла объяснить причину чудовищного поступка. Однако издание KP.RU связалось с одной из бывших одноклассниц. Та немного прояснила картину и дала пищу для размышлений.

«Она из неблагополучной, пьющей семьи. Все детство была предоставлена сама себе, никто из родни о ней никогда не заботился, не ухаживал и не следил. <…> Честно говоря, еще в те школьные годы было заметно, что в какой-то момент у Елены (имя изменено — Прим. ред.) начались проблемы с психикой и развитием», — сообщила Татьяна (имя изменено — Прим. ред.).

По словам одноклассницы, Елена училась в обычной школе. Учебная программа давалась ей тяжело, оценки почти всегда были неудовлетворительные. Татьяне было жаль ее, ведь некоторые ребята часто издевались над особенной ученицей. В коллективе подозреваемая была в статусе изгоя, ее детство оказалось тяжелым. При этом уже в 2017 году девушка родила первого ребенка.

«На тот момент у нее был постоянный молодой человек. Она рассказывала, что узнав о беременности, этот парень сбежал. Знаю, что она родила девочку, но что с ней стало, мне неизвестно. Вообще, в Чехове болтали, якобы Лена рожала не один раз, потому что ее насиловали всякие отморозки», — призналась собеседница издания.

При этом Татьяна отметила, что вышесказанное вполне может оказаться слухами. Последние несколько лет женщины не поддерживали связь.

Как отмечает источник издания в правоохранительных органах, во время допроса подозреваемая была слишком спокойной. Хладнокровие женщины, учитывая тяжесть преступления, в котором она призналась, вызвало вопросы. В скором времени подозреваемую должен осмотреть психиатр. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии».

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