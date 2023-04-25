«Повод для беспокойства»: какие семь признаков говорят о наличии детской психотравмы

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 40

Психолог Самбурский назвал семь признаков наличия детской травмы

«Повод для беспокойства»: какие семь признаков говорят о наличии детской психотравмы

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Читайте нас в: Дзен Новости

Как страхи и тревоги из прошлого влияют на наши проблемы в отношениях, со здоровьем и деньгами?

Самый первый и главный признак наличия детской травмы — невозможность человека вспомнить хоть что-то, что происходило с ним до пяти лет или со времен студенчества. Обычно это случается из-за трагического или тяжелого события, случившегося в те годы. Об этом Газете.ру рассказал бизнес-психолог Станислав Самбурский.

«Если у вас совершенно не осталось воспоминаний из детства, то это повод для беспокойства. Возможно, психика, пытаясь защититься, вытеснила воспоминания о травме», — отмечает специалист.

Еще один важный признак — успешность лишь в одной сфере и провал в остальных. Например, когда у человека все получается на работе, но не выходит построить семью. И что бы человек не делал, почти ничего не меняется.

Третий фактор — странные психосоматические изменения. Некоторые из них обостряются, а врачи не могут определить заболевание. Иногда неприятные воспоминания вытесняются и перемещаются в бессознательное состояние.

Четвертый симптом наличия детской травмы — разрушительные отношения, в которые человек вступает из раза в раз.

Пятый признак — неуверенность в себе и страх сделать ошибку.

А вот появление ощущения депрессивности, одиночества и тревожности — шестой признак, который чаще всего сопровождается бессонницей и тяжелыми навязчивыми мыслями.

«Несущественное на первый взгляд событие может отдаленно напоминать прошлый травматический опыт, что и приводит к таким проблемам. Причем чем чаще вы испытываете стресс в данных ситуациях, тем сложнее становится сохранять самообладание и самоконтроль», — подчеркивает врач Станислав Самбурский.

И последний фактор — это непонимание того, что человек хочет получить от жизни. Любая работа становится непосильной, а новые цели не доводятся до конца.

Если вы чувствуете, что у вас есть хотя бы один из этих признаков, то необходимо задуматься о необходимости общения с психологом. Он поможет разобраться, откуда возникают проблемы, и вспомнить забытые в детстве моменты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как детские травмы влияют на взрослую жизнь.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
81.55
0.28 90.03
0.57
День выплат и наград! Китайский совет дня на вторник, 25 апреля

Последние новости

18:41
Российские войска помешали ВСУ перебросить резервы в Артемовск
18:40
Что делают боевики ВСУ с разбитыми боевыми машинами в зоне СВО?
18:27
В Британии для спасения сорвавшегося со скалы щенка провернули целую операцию
18:16
Жена Диброва пожаловалась на пугающие приступы у сына
18:09
Самое лучшее от производителей: в Петербурге дали старт акции «Дни российских вин»
18:02
Жителя Подмосковья на рыбалке встретил человеческий скелет в тельняшке

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
Врач всегда рядом: на Украине сообщают об ухудшении здоровья Зеленского
Роскошь быть собой: почему после брака с яркой женщиной мужчина выбирает тихую скромницу
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео