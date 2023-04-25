Цены на авиабилеты в России выросли на 5–10%: с чем это связано

Эфирная новость 24

Цены на авиабилеты в России выросли на 5–10%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Стоимость путевок значительно увеличилась в сравнении с апрелем 2022-го. Где же выгоднее отдыхать?

Растут цены на авиаперелеты в России. По данным крупных агрегаторов, стоимость билетов увеличилась на 5–10% по сравнению с апрелем прошлого года. Одна из причин — прекращение антисанкционных субсидий для перевозчиков, которые помогали сдерживать тарифы в прошлом году.

Минтранс ранее предупредил, что отсутствие финансирования подтолкнет цены вверх. Но правительство пока не приняло решения о выделении дополнительной поддержки. Тем не менее Федеральная антимонопольная служба уже возобновила мониторинг тарифов.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
81.27
-0.22 89.46
0.11
День выплат и наград! Китайский совет дня на вторник, 25 апреля

Последние новости

15:42
Врач всегда рядом: на Украине сообщают об ухудшении здоровья Зеленского
15:36
Wikimedia оштрафовали еще на 800 тысяч рублей за отказ удалить статью
15:31
Блокиратор или замок: как защитить свой автомобиль от угонщиков?
15:18
Цены на авиабилеты в России выросли на 5–10%: с чем это связано
15:11
«Рокер — состояние души»: выпускник «Фабрики звезд» Роман Архипов о семейной жизни
15:05
В Париже митингующие заблокировали Лионский вокзал перед приездом министра

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
Отек легких и ИВЛ? Наталии Власовой могли провести сложную операцию на сердце
Дюжев раскрыл секрет патриотической песни, способной покорить преданное сердце
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео