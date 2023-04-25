Цены на авиабилеты в России выросли на 5–10%: с чем это связано

Стоимость путевок значительно увеличилась в сравнении с апрелем 2022-го. Где же выгоднее отдыхать?

Растут цены на авиаперелеты в России. По данным крупных агрегаторов, стоимость билетов увеличилась на 5–10% по сравнению с апрелем прошлого года. Одна из причин — прекращение антисанкционных субсидий для перевозчиков, которые помогали сдерживать тарифы в прошлом году.

Минтранс ранее предупредил, что отсутствие финансирования подтолкнет цены вверх. Но правительство пока не приняло решения о выделении дополнительной поддержки. Тем не менее Федеральная антимонопольная служба уже возобновила мониторинг тарифов.