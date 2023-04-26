«Две недели я проплакала»: Наталья Подольская о «Фабрике звезд»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 105

Подольская проплакала первые две недели на «Фабрике звезд»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Многие фабриканты считают, что реалити-шоу их психологически надломило, а некоторые даже открещиваются от проекта.

Наталья Подольская назвала «Фабрику звезд» испытанием. Своими мыслями по поводу проекта артистка поделилась на гала-концерте, приуроченному к 20-летию музыкального реалити-шоу.

«Первые две недели мне было очень сложно. И я проплакала две недели ровно жизни в доме. А потом молодость и общение берут свое», — рассказала Подольская.

Тем не менее певица очень благодарна времени, проведенному на проекте. С участницей «Фабрики звезд» Юлианной Карауловой артистка до сих пор находится в теплых дружеских отношениях. Наталья Подольская, по ее признанию, рада видеть и остальных фабрикантов и с удовольствием следит за их успехами.

«Этот проект удивительный, легендарный. <…> Целое поколение выросло на „Фабрике звезд“, и очень много я встречаю людей, которые пишут и говорят о том, как мы следили за вами. Этот проект поделил мою жизнь на очень важные события», — отметила Подольская.

На «Фабрике звезд» певица исполнила свой главный трек «Поздно», а после завершения реалити-шоу артистка представила Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2005».

Ранее 5-tv.ru, как Подольская обрадовалась, что ее сын не хочет петь.

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