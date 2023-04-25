Шойгу провел переговоры с коллегами из Ирана, Турции и Сирии в Москве: главное
Шойгу провел переговоры с коллегами из Ирана, Турции и Сирии
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Какие темы обсудили стороны?
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 апреля принял участие в переговорах с коллегами из Ирана, Турции и Сирии. В рамках мероприятия политики обсудили практические действия по обеспечению безопасности в Сирийской Арабской Республике и затронули тему урегулирования конфликта между Турцией и Сирией.
Большое внимание также было уделено террористам, которые орудуют в Сирии. Стороны обсуждали способы борьбы с боевиками.
На переговорах представители государств пришли к общему мнению, что необходимо сделать все возможное для сохранения территориальной ценности Сирии и активизировать усилия, чтобы вернуть сирийских беженцев обратно на родину.
Главы оборонных ведомств отметили продуктивный характер встречи и важность продолжения диалога для урегулирования обстановки в Сирии.
Сергей Шойгу также провел ряд индивидуальных диалогов с прибывавшими в Москву коллегами.
«В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также различные аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности», — рассказали в Минобороны России.
Ранее 5-tv.ru сообщал о встречи глав Минобороны Россия и Китая в Москве.
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