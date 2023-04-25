Вот такой лали-ла-лай: Николай Басков впился в грудь молодой девушки

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 138

Николай Басков поцеловал грудь девушки во время концерта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / violetta_chikovani; 5-tv.ru

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Певец странно повел себя на корпоративе, куда его пригласили выступить.

Народный артист России Николай Басков выступил на корпоративе и спровоцировал грандиозный скандал. Как сообщает издание dni.ru, певец впился губами в грудь молодой девушки. Видео тут же разлетелось по социальным сетям.

Музыканта пригласили выступить на частной вечеринке, где присутствовала леди с очень глубоким декольте. Басков подошел к ней вплотную, а затем на глазах у изумленной толпы поцеловал ее грудь. Судя по видео, девушка была в шоке, но останавливать звезду не торопилась.

Мнения поклонников артиста разделились. Кто-то назвал Баскова «шалунишкой», а кто-то, наоборот, заявил, что ему не стоит так вести себя на публике.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николаем Басковым недовольны соседи. По словам артиста, он живет в многоквартирном доме и регулярно музицирует. Но сам он не понимает причины соседской ненависти, ведь многие люди платят большие деньги, чтобы попасть на его концерт.

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