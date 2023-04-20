«Мы такие же люди, как и все»: Басков оценил изменения во внешности Киркорова

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 55

Николай Басков положительно относится к новому имиджу Филиппа Киркорова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Певец считает, что изменения короля российской эстрады — это позитивная волна.

Натуральный блондин Николай Басков уверен в том, что изменения Филиппа Киркорова — это прекрасно. В интервью корреспонденту 5-tv.ru на вечеринке, посвященной грядущей Церемонии вручения Премии телеканала RU.TV, он рассказал, что Филиппу Бедросовичу, как и любому артисту, нелегко, так как творческая деятельность требует изменений.

«Мы такие же люди, как и все. У нас бывают депрессии, нехватка энергии, усталость от огромных перелетов. От каких-то обязательств, от съемок, поэтому то, что он меняется — это прекрасно», — заявил Басков.

Он отметил, что самое важное то, что чувствует Киркоров при таких изменениях. Если ему нравится и он получает удовольствие, то это лучшее чувство, которое может быть.

Прежде Басков признался, что не делал никаких пластических операций. Однако не исключает, если в какой-то момент поймет, что ему нужна помощь хирурга, то операции будут.

Неистовое увлечение Киркорова пластической хирургией началось еще в начале января 2023 года. За это время он сделал абдоминопластику и липосакцию с прорисовкой силуэтов, а также липофилинг. За все операции Киркоров отдал около двух миллионов рублей. Теперь стилисты артиста страдают, так как вынуждены заменить и ушить весь гардероб звезды, певец заметно похудел.

Также недавно появился домысел, что у артиста сделаны ягодицы. Однако официальных подтверждений не было. 

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что пластический хирург сказал о новых ягодицах Киркорова. 

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