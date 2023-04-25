Самое лучшее от производителей: в Петербурге дали старт акции «Дни российских вин»

Уникальные сорта напитков можно попробовать уже сейчас. Почему они на порядок лучше заграничных?

В Петербурге стартовали Дни российских вин. В Северную столицу съехались лучшие виноделы страны, а также известные сомелье и крупнейшие ритейлеры. Гвоздь программы, как всегда — продукция крымских виноградарей. Они привезли на форум как уже известные наименования, так и новинки. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов узнал, какие вина будут в тренде этим летом.

Разрезание не ленты, а символической лозы дает старт «Дням российского вина» в Петербурге. Юбилейная десятая акция, когда производители могут познакомить, а покупатели познакомиться с отечественными благородными напитками, это повод подвести итоги и даже заглянуть в будущее.

«Российское виноделие является одной из самых быстрорастущих подотраслей сельского хозяйства. Темп, который показывает наша отрасль за последние пять лет, просто, наверное, один из самых высоких среди всех отраслей сельского хозяйства и промышленности в целом в нашей стране», — сказал исполнительный директор ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников.

Чтобы обеспечить растущий спрос, площадь виноградников нужно увеличить минимум втрое. На это в отрасли отводят себе десятилетие. И это реально, ведь уже сейчас 55 процентов вина на полках магазинов отечественного производства. Учитывая, что во Франции, Италии или Испании на так называемых зрелых рынках доля местных вин достигает 90 процентов, нам есть куда расти.

«74% потребителей, которые приобретают российское вино, отмечают, что оно обладает удовлетворительным, даже хорошим качеством, отличным послевкусием и, собственно, полностью соответствует тем ожиданиям потребителей, которые они питают к данной продукции», — сказала заместитель руководителя АНО «Роскачество» Елена Саратцева.

Одна только винодельня «Инкерман» производит сегодня больше 80 наименований вина. В городе на Неве представляют продукты с идеальным соотношением цены и качества. Известные сорта Алиготе, Мерло, Ркацетели раскрываются совершенно по-особенному на солнечной Крымской земле благодаря уникальному климату и рельефу полуострова.

«Мы всегда говорим не только про крымский, мы говорим даже про севастопольский терруар, вина Севастополя получаются чуть менее алкогольные, но зато более ароматные, насыщенные. Севастопольский терруар всегда можно узнать. Это очень яркие, узнаваемые вина», — заметил начальник отдела по развитию бренда INKERMAN Александр Черный.

Дамам особенно по душе приходятся белое легкое вино «Инкермана» с ярким цитрусовым ароматом.

«Очень цитрусовый вкус. Яркий, свежий. Прекрасное вино для весенних вечеров», — отметила посетительница акции Виктория.

И таких людей в стране, которых русские вина приятно удивляют, все больше. Меняется еще и культура потребления вина. Люди за бокалом читают книги, смотрят фильмы, рисуют. Иначе стали относится не только к тихим, но и игристым винам.

«Сначала мы пришли к игристому вину как напитку любого праздника 8 марта, например. А сейчас у нас еще есть летний пик потребления игристого вина, то есть этот тренд, да, а потребление, скажем так, белее. То есть у нас по-прежнему красного вина продаются больше, чем белого, но в белых винах есть очевидный тренд роста», — сказал вице-президент российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев.

Открыть для себя отечественное красное, белое или розовое сегодня может каждый. Дни российских вин продлятся до июня и затронут 66 регионов. В этой акции участвуют магазины разных форматов от супермаркетов и дискаунтеров, до винотек и дьюти-фри.