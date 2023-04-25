Лавров заявил о провале плана НАТО развалить Россию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43

Глава МИД РФ Лавров сообщил о провале попытки НАТО развалить Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski; 5-tv.ru

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Глава МИД РФ также напомнил о многократной лжи «коллективного Запада».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в НАТО пытались развалить Россию, но в итоге своими действиями только поспособствовали единению страны. Об этом глава МИД РФ сообщил во время пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Лавров рассказал об оценках, которые делают непредвзятые эксперты и политологи не только в России, но и в других странах. По его словам, их анализ свидетельствует о провале целей Североатлантического альянса.

«НАТО хотело развалить Российскую Федерацию, а в итоге оно ее сплотило», — прокомментировал глава внешнеполитического ведомства.

Министр напомнил, что нерасширение НАТО на восток было обещанием, которое было грубо нарушено. Кроме того, Лавров назвал ложью слова представителей Запада о Минских договоренностях и многих других аспектах, регулирующих отношения на мировой арене.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров призвал «коллективный Запад» уважать других членов мирового сообщества.

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