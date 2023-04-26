Додон заявил о несамостоятельности Кишинева и риске обострения в Приднестровье

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Экс-президент Молдавии считает, что власти республики могут пойти на дестабилизацию с согласия союзников.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Geraint Nicholas; 5-tv.ru

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Нынешние власти Молдавии не самостоятельны в своих решениях и будут действовать так, как подскажут их кураторы на Западе. В том числе и при выстраивании отношений с Россией. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал бывший президент республики Игорь Додон.

Политик не исключил, что в регионе может обостриться обстановка. Если Кишинев с согласия союзников пойдет на дестабилизацию в Приднестровье.

«Мы видели очень непростые, яркие, агрессивные заявления со стороны наших соседей, со стороны украинцев на довольно высоком уровне, что они готовы войти в Приднестровье. Без официального заявления, официального приглашения со стороны Кишинева, Украина на эту провокацию, скорее всего, не пойдет», — считает Додон.

По его мнению, выйти из СНГ нынешним властям Молдавии вряд ли удастся — процесс этот не быстрый. И членом Евросоюза в ближайшие 10 лет республике тоже не стать.

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