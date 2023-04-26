Знакомство с верблюдом в зоопарке Турции закончилось травмами для ребенка
Серьезных последствий все же удалось избежать, на помощь пришел отец мальчика.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Shara Henderson; 5-tv.ru
Верблюд напал на ребенка в зоопарке на западе Турции. Мальчик захотел познакомиться поближе с экзотическим животным и проигнорировал предупреждение о том, что приближаться к вольеру опасно. Верблюд схватил ребенка за шею и поднял высоко над землей.
От фатальных травм ребенка спас отец, который успел подхватить сына. Но любопытного мальчика все равно пришлось отвезти из зоопарка в больницу.
Читайте также
+10° 752 мм рт. ст.
94%
94%
81.55
0.28 90.03
0.57
0.28 90.03
0.57
Нашли ошибку?