Знакомство с верблюдом в зоопарке Турции закончилось травмами для ребенка

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Серьезных последствий все же удалось избежать, на помощь пришел отец мальчика.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Shara Henderson; 5-tv.ru

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Верблюд напал на ребенка в зоопарке на западе Турции. Мальчик захотел познакомиться поближе с экзотическим животным и проигнорировал предупреждение о том, что приближаться к вольеру опасно. Верблюд схватил ребенка за шею и поднял высоко над землей.

От фатальных травм ребенка спас отец, который успел подхватить сына. Но любопытного мальчика все равно пришлось отвезти из зоопарка в больницу.

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