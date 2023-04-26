В Китае назвали попытку Запада запретить экспорт в Россию самоубийством

Страны «Большой семерки» понимают, что исчерпали возможности давления на Москву, считают в Поднебесной.

Попытка Запада полностью запретить экспорт в Россию из-за надежд на крах ее экономики обернется для него самоубийством. Об этом пишет китайская газета Global Times.

По информации издания, иностранные политики зашли в тупик, пытаясь придумать для России все новые санкции.

«Теперь он (Запад — Прим. ред) даже добивается введения самоубийственных ограничений, чтобы усилить давление, тем самым лишая мир возможности остановить кризисы», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что страны G7 желают рассмотреть вопрос о том, чтобы полностью запретить экспорт в РФ. В Китае считают что такое решение приведет к продовольственным и экономическим кризисам, которые навредят сильно странам самого блока. Однако вряд ли страны «Большой семерки» ослабят санкции против Российской Федерации даже при такой перспективе.

«Поскольку упадок американской гегемонии неизбежен, крах США и их основных союзников на Западе также будет неизбежен», — подытожил автор статьи.

Сейчас, по его мнению, в США нарастает тревожность из-за того, что Россия справляется со всеми невзгодами. Даже в текущих условиях экономика страны развивается, что представляет огромную угрозу для Запада.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Япония и ЕС выступили против идеи США полностью запретить экспорт в Россию.