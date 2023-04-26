Родные звезды «Реальных пацанов» Масалитина не верят, что виновных в его смерти накажут

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 86

По факту смерти актера во время операции ведется проверка по статье об убийстве.

Родные звезды «Реальных пацанов» Масалитина не верят, что виновных в его смерти накажут

Фото: Instagram* / masalitin.vasilii

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Родственники звезды сериала «Реальные пацаны» Василия Масалитина не верят, что виновных в его смерти накажут. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Жена и отец актера отказались давать комментарии прессе о произошедшем. Они объяснили, что огласка трагедии не поможет наказать виновных и вернуть к жизни сына и мужа.

Василий Масалитин скончался еще в середине февраля. Однако известно об этом стало только в апреле, когда правоохранители начали проверку по данному факту.

По предварительной версии, ответственность за смерть звезды сериала несут врачи. Они могли допустить ошибку во время хирургического вмешательства. Актеру оперировали ногу, ввели в наркоз, но выйти из него он уже не смог.

Любопытно, что проверка по факту смерти Василия Масалитина ведется по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Тело направили на экспертизу для дальнейшего разбирательства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Реальных пацанов» скончался на операционном столе.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Родные звезды «Реальных пацанов» Масалитина не верят, что виновных в его смерти накажут

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