Онколог рассказал, почему у молодых людей чаще выявляют рак на поздней стадии

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Онколог Серяков объяснил беспечностью частое выявление у молодых людей рака на поздней стадии

Онколог рассказал, почему у молодых людей чаще выявляют рак на поздней стадии

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Действительно ли развитие злокачественных образований зависит от возраста?

Если раковую опухоль находят в организме в молодом возрасте, то это часто уже поздняя стадия, где с заболеванием гораздо сложнее бороться. От чего это зависит? На этот вопрос ответил главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Специалист объяснил, что молодым возрастом для онкологии считается до 35-40 лет. Некоторые уверены, что у молодых людей злокачественные образования развиваются быстрее. По словам эксперта — это серьезное заблуждение.

«Чаще всего мы имеем дело с некой беспечностью молодых людей, которые не проходят ежегодную диспансеризацию или обращаются за медицинской помощью, когда симптомы уже невозможно игнорировать», — сказал врач в беседе с «Известиями».

Именно по этой причине онкологические заболевания у молодежи часто находят уже на поздней стадии. При этом в любом возрасте рак может быть стремителен и иметь плохой сценарий. У некоторых пациентов заболевание способно развиваться годами. От возраста здесь ничего не зависит.

«Все зависит от так называемой пролиферативной активности опухоли. Если в опухолевом клоне много клеток, которые активно делятся, то рак быстро прогрессирует и дает регионарные отдаленные метастазы», — отметил доктор.

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