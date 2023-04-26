Жителя Сахалина записали на спецоперацию, взломав аккаунт на «Госуслугах»

Житель Сахалина на днях попался на удочку интернет-мошенников — те сначала взломали его аккаунт на «Госуслугах», а потом записали добровольцем на спецоперацию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Там уточнили, что аферу злоумышленники провернули в отношении 50-летнего мужчины с инвалидностью. Те представились абоненту сотрудниками портала и предупредили, что его личный кабинет на нем якобы взломали неизвестные. Сахалинцу пообещали исправить ситуацию, но для этого попросили сообщить код из СМС — так они планировали выяснить, где мужчина хранит сбережения. Доверчивый горожанин, в свою очередь, не догадываясь с кем имеет дело, выдал все явки и пароли.

Правда, мошенникам и этого оказалось мало. Выудив конфиденциальную информацию, они записали мужчину добровольцем на участие в специальной военной операции. Все это он узнал через несколько дней и сообщил об инциденте в полицию.

Сейчас правоохранители пытаются установить личности предполагаемых преступников, ведется расследование в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что интернет-мошенники научились оформлять кредиты на россиян удаленно.