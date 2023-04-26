Жителя Сахалина записали на спецоперацию, взломав аккаунт на «Госуслугах»

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 6

Неизвестные представились сотрудниками портала и вывели абонента на откровенный разговор.

Жителя Сахалина записали на спецоперацию, взломав аккаунт на «Госуслугах»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Читайте нас в: Дзен Новости

Житель Сахалина на днях попался на удочку интернет-мошенников — те сначала взломали его аккаунт на «Госуслугах», а потом записали добровольцем на спецоперацию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Там уточнили, что аферу злоумышленники провернули в отношении 50-летнего мужчины с инвалидностью. Те представились абоненту сотрудниками портала и предупредили, что его личный кабинет на нем якобы взломали неизвестные. Сахалинцу пообещали исправить ситуацию, но для этого попросили сообщить код из СМС — так они планировали выяснить, где мужчина хранит сбережения. Доверчивый горожанин, в свою очередь, не догадываясь с кем имеет дело, выдал все явки и пароли.

Правда, мошенникам и этого оказалось мало. Выудив конфиденциальную информацию, они записали мужчину добровольцем на участие в специальной военной операции. Все это он узнал через несколько дней и сообщил об инциденте в полицию.

Сейчас правоохранители пытаются установить личности предполагаемых преступников, ведется расследование в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что интернет-мошенники научились оформлять кредиты на россиян удаленно.

+11° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.55
0.28 90.03
0.57
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля

Последние новости

14:44
Нагиев заговорил о депрессии после творческого отпуска: «Состояние гадкое»
14:35
Жителя Сахалина записали на спецоперацию, взломав аккаунт на «Госуслугах»
14:26
«Провалили все»: как американцы отреагировали на планы Байдена переизбраться
14:13
Суп богачей: простой рецепт осетровых щей от шеф-повара Емельяненко
14:02
«Замкнутый круг»: какая прививка может снизить риск смерти от болезней сердца
14:02
Умер оператор фильмов Евгения Гришковца

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина
Звезда «Реальных пацанов» Масалитин скончался на операционном столе
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео