«Извините, попа»: Брухунова оскорбилась поведением зрителя в театре

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Татьяна Брухунова пожаловалась на чужую пятую точку перед своим лицом в театре

«Извините, попа»: Брухунова оскорбилась поведением зрителя в театре

Фото: Instagram* / bruhunova

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Знаменитость не понимает, как на произошедший с ней курьез можно спокойно реагировать.

Молодая жена знаменитого юмориста Евгения Петросяна рассказала про неловкую ситуацию в театре. Весь спектакль Татьяна Брухунова наслаждалась чудесами на сцене, но в конце настроение испортил наглый зритель, который грубо отреагировал на замечание женщины. Когда артисты вышли на поклон, неприличный театрал впереди знаменитой леди решил не вовремя встать, поэтому загородил все самое интересное. Тогда разочарованная супруга комика обратилась к негоднику.

«Он вскочил — и перед моим лицом возникла его, извините, попа. На мою вежливую просьбу присесть он грубо сказал: „Что хочу, то и делаю!“. Тогда я ему сказала, мол, смотрите, сзади меня сидят другие люди и им, так же как и мне, из-за вашей спины ничего не видно. А он ответил: „Это ваши проблемы!“. Вот как на такое можно нормально реагировать?», — приводит жалобы Брухуновой издание 7Дней.ru.

В материале отмечается, что, вероятно, Петросяна рядом с возлюбленной не было. Вряд ли такая ситуация могла бы случиться, если бы знаменитый артист вступился за возлюбленную. Хотя, пара часто ходит на мероприятия вместе. Например, ранее 5-tv.ru сообщал, что Брухунова и Петросян с сыном Ваганом на руках у церкви покорили сеть.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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