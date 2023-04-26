Канадский актер умер после 12 операций, которые делал ради сходства с солистом BTS

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 101

Несколько месяцев назад знаменитому артисту вживили имплант в челюсть, но что-то пошло не так.

Канадский актер умер после 12 операций, которые делал ради сходства с солистом BTS

Фото: www.globallookpress.com / AlphaSpecnaz

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Канадский актер Сент фон Колуччи умер на 23-м году жизни из-за осложнения, возникшего в результате одной из многочисленных хирургических операций. По словам пресс-секретаря артиста, вмешательства были важны Колуччи, чтобы стать максимально похожим на Пака Чимина из k-pop группы BTS.

Несколько месяцев назад знаменитость перенес очередное хирургическое вмешательство. Это вставление импланта в челюсть. Однако изменение вызвало осложнения, у Колуччи развилась инфекция. Как сообщило издание AceShowbiz, вставленный ранее имплант изъяли из тела знаменитости, однако пациент все равно скончался.

Представитель покойной звезды объяснил, что за прошлый год актеру пришлось пережить подтяжку лица, бровей, уменьшение губ и ряд других небольших вмешательств. Потраченная сумма, ушедшая на процедуры красоты, насчитывается в 220 тысяч долларов. Всего было проведено 12 различных операций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что изуродовавший лицо модели из Сочи пластический хирург предстанет перед судом.

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