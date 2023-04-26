Умер на операционном столе: зачем звезда «Реальных пацанов» Масалитин лег под нож

Актера сериального жанра не стало в середине февраля. Почему о его смерти стало известно лишь спустя два месяца?

Появилось сообщение, что актер Василий Масалитин скончался на хирургическом столе на 33-м году жизни. Операция потребовалась ему для решения проблем с ногой, но после введения в наркоз мужчина не пришел в сознание. Об этом пишет издание ИА Regnum со ссылкой на источник.

Артист ушел из жизни 13 февраля, однако о трагедии стало известно лишь недавно, 20 апреля, когда начались доследственные проверки. В материале отмечается, что правоохранители не исключают наличие врачебной ошибки во время проведения операции. Судмедэксперты продолжают проведение необходимых мероприятий для установления причин и обстоятельств гибели Масалитина.

На данный момент уголовное дело не возбуждено, но проверка инцидента ведется по первой части 105 статьи Уголовного кодекса РФ «Убийство», которая предусматривает наказание за совершение умышленного причинения смерти другому человеку.

Убитые горем родственники актера отказались давать комментарии журналистам. Они лишь отметили серьезную обеспокоенность тем, что виновные могут статься безнаказанными.

Василий Масалитин стремился к популярности и за свою недолгую жизнь успел поработать во многих крупных проектах. Он снимался в известных российских сериалах, получил эпизодические роли в «Реальных пацанах», «Ивановых», «Ольге», «Незлобине» и других ситкомах. Также Василий принимал участие во многих ток-шоу на федеральных каналах.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа причина смерти актера Геннадия Богачева.

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