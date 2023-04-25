Названа причина смерти актера Геннадия Богачева

Актер Геннадий Богачев, известный по ролям в картинах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Агент национальной безопасности», скончался на 79-м году жизни от тяжелой болезни. Об этом сообщили в Telegram-канале Большого драматического театра (БДТ).

Богачев пытался никому не говорить о своем недуге. Он до последнего выходил на сцену и озвучивал реплики автора в представлении «Крещенные крестами».

Актер прослужил в БДТ более 50 лет. После окончания Ленинградского театрального института Богачева принял в труппу Георгий Товстоногов.

«Верный и надежный друг, невероятно щедрый человек широкой души, настоящий русский мужик, с которым не страшно идти в разведку», — высказываются о Богачеве коллеги по цеху.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти Геннадия Богачева и рассказал о лучших работах актера театра и кино.