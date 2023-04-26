В Мурманской области проверяют данные о падении МиГ-31. Как сообщил источник 5-tv.ru, ЧП произошло в районе Мончегорска. В социальных сетях появились первые возможные кадры с места событий.

Предварительно, пилоты успели катапультироваться. В настоящее время к месту случившегося направляются спасатели.