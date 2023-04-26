В Мурманской области проверяют данные о падении МиГ-31
| Происшествия 371
Подробности ЧП уточняются. Точная причина случившегося пока не известна.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Telegram / fighter_bomber; 5-tv.ru
В Мурманской области проверяют данные о падении МиГ-31. Как сообщил источник 5-tv.ru, ЧП произошло в районе Мончегорска. В социальных сетях появились первые возможные кадры с места событий.
Предварительно, пилоты успели катапультироваться. В настоящее время к месту случившегося направляются спасатели.
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