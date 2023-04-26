Петербург накрыли пылевые бури из-за оставшихся с зимы песка и реагентов
Жители Северной столицы каждую весну жалуются, что им нечем дышать. Почему так происходит?
Фото, видео: 5-tv.ru
Петербург накрыли пылевые бури. После таяния снега городские улицы оказались буквально засыпаны песком вперемешку с реагентами. Дождей давно не было, и ветер поднимает эту вредную взвесь в воздух, вызывая у горожан кашель и аллергию.
Почему в городе на Неве каждую весну нечем дышать? Это выяснял корреспондент «Известий» Василий Михеев. Смотрите подробности в репортаже.
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