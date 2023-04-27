Сложно представить: врач опровергла возможность заражения гонореей через поцелуй

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 8

Врач опровергла возможность заражения гонореей через поцелуй

Сложно представить: врач опровергла возможность заражения гонореей через поцелуй

Фото: www.globallookpress.com / John Rowley

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Доктор Елена Быстрицкая рассказала о том, как нужно защищать себя во время секса.

Заразиться гонореей и хламидиозом во время поцелуя невозможно. Об этом заявила врач-дерматовенеролог клиники инфекционных заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, к. м. н. Елена Быстрицкая, пишут «Известия».

Британская газета Daily Mail ранее разместила статью, в которой профессор Эрик Чоу из Мельбурнского центра сексуального здоровья рассказал, что провел обзор шести исследований и пришел к выводу, что можно заразиться гонореей и хламидиозом во время поцелуя.

«Возбудители гонореи гонококки некоторое время жизнеспособны в гное и слизи, что предполагает неполовой путь заражения, но сложно представить себе поцелуй человека с подобными внешними проявлениями. При попадании в кровь гонококки даже в этом случае быстро нейтрализуются и погибают вследствие активизации иммунной защиты организма, в результате чего распространение их по организму не происходит», — разъяснила Быстрицкая.

Она отметила, что хламидии неустойчивы во внешней среде и не способны привести к заражению через поцелуй. Врач сообщила, что эти заболевания могут передаться только при незащищенном половом акте.

Быстрицкая напомнила, что во время секса необходимо использовать презервативы и регулярно проверяться у специалистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, на что нужно обращать внимание в постели.

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