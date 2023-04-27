Медвежья услуга: краснодарец «спас» застрявшего кота с помощью бензопилы
Спасение застрявшего кота с помощью бензопилы в Краснодаре попало на видео
Фото, видео: www.globallookpress.com / PICANI/S. Klewitz-Seemann; 5-tv.ru
Крайне странный способ помощи животному вызвал бурные обсуждения в соцсетях.
Весьма странный способ спасения кота в Краснодаре вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Люди решили помочь спуститься на землю сидевшему высоко на дереве животному.
Сначала кота пытались сбить, кидая в него палки, а потом в ход пошла бензопила. Так называемый спасатель, похоже, и сам не верил в успех своего дела. Перед тем как пилить ветку, даже перекрестил кота.
Пользователи интернета раскритиковали такой способ спасения. Одни говорят, что так можно вообще остаться без деревьев. Другие в шутку отмечают, что еще так можно и дровами запастись на зиму.
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