Медвежья услуга: краснодарец «спас» застрявшего кота с помощью бензопилы

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Спасение застрявшего кота с помощью бензопилы в Краснодаре попало на видео

Фото, видео: www.globallookpress.com / PICANI/S. Klewitz-Seemann; 5-tv.ru

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Крайне странный способ помощи животному вызвал бурные обсуждения в соцсетях.

Весьма странный способ спасения кота в Краснодаре вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Люди решили помочь спуститься на землю сидевшему высоко на дереве животному.

Сначала кота пытались сбить, кидая в него палки, а потом в ход пошла бензопила. Так называемый спасатель, похоже, и сам не верил в успех своего дела. Перед тем как пилить ветку, даже перекрестил кота.

Пользователи интернета раскритиковали такой способ спасения. Одни говорят, что так можно вообще остаться без деревьев. Другие в шутку отмечают, что еще так можно и дровами запастись на зиму.

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Медвежья услуга: краснодарец «спас» застрявшего кота с помощью бензопилы

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