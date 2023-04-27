Долина объяснила, почему за полвека карьеры так и не смогла собрать стадион

Певица Лариса Долина рассказала, почему за полвека работы на сцене ей так и не удалось ни разу собрать стадион или дворец спорта. По ее словам, на это было несколько причин. Первая из них — возможно, недостаточное количество песен, западающих в душу слушателю. Но артистка с легкостью могла спеть те композиции, которые бы завлекли аудиторию, однако такие песни не подходили под характер Долиной.

«Мне всегда было что сказать своим зрителям, я никогда не искала легких путей для признания и никогда не шла вразрез своим убеждениям. С моими возможностями я легко могла бы спеть те песни, которые позволили бы собрать те самые пресловутые стадионы, но изменять себе? Никогда», — объяснила она в социальной сети.

К слову, знаменитость спокойно относится к тому, что, возможно, ей придется распрощаться со сценой. Она готова уступить место под солнцем молодым и талантливым соперницам. При этом есть момент, который ее огорчает в современной музыке — артисты забывают родной язык, коверкают слова, из-за чего смысл песни пропадает.

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