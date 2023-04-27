Посол Антонов рассказал, в каких условиях россияне содержатся в тюрьмах США

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Посол в США Антонов призвал улучшить условия россиян в американских тюрьмах

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Американские власти ведут целенаправленную политику охоты за гражданами РФ по всему миру, заявил дипломат.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов навестил наших соотечественников, которые по надуманным обвинениям сидят в американской тюрьме.

По итогам визита дипломат отметил, что США проводят целенаправленную политику охоты за россиянами по всему миру. А в американских тюрьмах содержится больше 100 граждан нашей страны.

«Они не скрывали, что тот факт, что они являются русскими, является отягощающим фактором. Они сидят в разных блоках. Разные условия. Особенно для (Анатолия. — Прим. ред.) Легкодымова, который сидит в блоке, где убийцы и наркоманы. Он опасается за свою жизнь», — рассказал Анатолий Антонов.

Дипломат добавил, что некоторых заключенных американские правоохранители буквально вынуждают взять на себя вину, предлагая за это уменьшить срок тюремного заключения.

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