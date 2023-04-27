До половины объявлений о продаже квартир в Сочи оказались фальшивыми

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Покупателей заманивают низкими ценами и расположением недвижимости у самого моря. А что на практике?

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Около половины объявлений о продаже квартир в Сочи оказались липовыми. Об этом «Известиям» рассказали риелторы. Фейковые предложения можно встретить как в соцсетях, так и на профильных сайтах.

Покупателей из регионов заманивают низкими ценами и шикарным расположением — продавцы уверяют, что до моря рукой подать. Но когда клиент приезжает, ему сообщают, что именно эта квартира продана. И пытаются навязать варианты похуже, за которые просят уже гораздо больше денег.

Кроме того, есть риск нарваться на проблемную недвижимость, у которой не в порядке документы. Мошенники также могут взять залог за несуществующие квадратные метры, а потом исчезнуть.

Проблема актуальна и для других курортных городов. Там доля липовых объявлений составляет примерно треть.

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