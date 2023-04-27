Онкология в подарок: в России потребовали запретить продажи западной детской присыпки
ОПИ подала иск к Johnson & Johnson из-за вызывающей рак детской присыпки
Фото, видео: www.globallookpress.com / Rafael Henrique; 5-tv.ru
Продукция компания Johnson & Johnson вызвала беспокойство у Роспотребнадзора.
Продажи детской присыпки от Johnson & Johnson в России требуют немедленно прекратить. Как выяснили «Известия», такой иск подали к компании члены организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ).
Товар уже три года запрещен в США и Канаде из-за подтвержденных случаев онкологии. Доказано, что присыпка стала причиной рака репродуктивных органов. А виноват в этом канцероген — асбест, который содержится в ней.
Более 20 пострадавших на Западе получили огромные компенсации. И теперь российская сторона тоже претендует на девять миллиардов долларов из фонда, который компания создала для возмещения ущерба.
Ситуацией обеспокоены в Роспотребнадзоре — в ведомстве пообещали проверить детский товар.
Читайте также
87%
0.08 90.14
0.11
Нашли ошибку?