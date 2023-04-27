Ошибка в расчетах или документах: с чем связана слишком маленькая пенсия

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 24

Юрист Виноградов назвал ошибки в расчетах причиной маленькой пенсии

Ошибка в расчетах или документах: с чем связана слишком маленькая пенсия

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Неточности в выплаченных суммах могут быть связаны с рядом недочетов со стороны работодателя. Каких? И как это исправить?

Одной из главных причин недоплаты пенсии является погрешность в расчетах, считает член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

По мнению юриста, ошибка может случиться из-за работодателя, который вовремя не платил или вносил в меньшем размере плату за работника в Пенсионный фонд. В такой ситуации рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью в Соцфонд и прокуратуру. После подтверждения этой ошибки все выплаты для сотрудника или пенсионера будут пересчитаны.

Также погрешность может быть связана с ошибкой в документах работника. Их можно проверить на сайте «Госуслуги» или обратившись в клиентский офис фонда. В случае обнаружения неточностей, необходимо написать заявление в Соцфонд.

Виноградов также напомнил, что некоторые прибавки к пенсии выплачиваются только после подачи соответствующего заявления. А взыскать их за прошлое время нельзя.

Специалист по юридическим делам также посоветовал еще до выхода на пенсию постоянно следить за состоянием лицевого счета, тогда вы будете уверены в правильности пенсионных начислений. Там есть все необходимые сведения о трудовом стаже, пенсионных накоплениях и баллах. Самостоятельное нахождение ошибки позволит предотвратить неправильную выплату средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтруд поменяет схему начисления доплат к пенсиям.

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