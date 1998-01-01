Минтруд поменяет схему начисления доплат к пенсиям

Министерство труда изменит порядок социальных доплат для более эффективного перерасчета пенсий, сообщает ТАСС. В Послании президента Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что существующая система, несправедлива и потребовал ее изменить. Сейчас действует такой порядок: если общая сумма материального обеспечения пенсионера ниже прожиточного минимума в регионе, ему полагается доплата к пенсии. Но, если в результате индексации пенсии доход пенсионера превышает прожиточный минимум, доплата отменяется.

Предлагается изменить схему так, чтобы пенсионер в итоге получал сумму, превышающую прожиточный минимум на уровень индексации пенсии и доплаты. Таким образом, сначала будет начисляться доплата, а потом будет индексироваться пенсия, с условием сохранения дополнительных выплат.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин говорил об индексации пенсий в Послании президента Федеральному собранию.