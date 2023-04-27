«Драмы не будет»: невестка Валерии высказалась о разводе с мужем Шульгиным

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 157

Невестка певицы Валерии отреагировала на слухи о разводе с Арсением Шульгиным

«Драмы не будет»: невестка Валерии высказалась о разводе с мужем Шульгиным

Фото: Instagram* / arseniy_shulgin

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Жена 24-летнего сына певицы заявила, что хочет сфокусироваться на себе и своем блоге в социальных сетях.

Самый младший сын известной российской певицы Валерии первым из всех ее наследников женился. Сейчас Арсений Шульгин в браке с Лианой Волковой и воспитывает маленькую дочь Селин. Пара довольно часто показывала фанатам свою жизнь в социальных сетях, но в последнее время активности не было и по Сети пошли слухи об их расставании, пишут 7Дней.ru.

Подписчики подняли тревогу, заметив, что звездный наследник перестал публиковать фотографии и видео с Лианой. А недавно даже поехал отдыхать с друзьями без своей второй половины. Поэтому супругов начали подозревать в разводе. Арсений не комментировал эти обсуждения, а его жена не стала долго молчать.

Лиана Волкова прояснила, что специально решила не публиковать кадры жизни с мужем, чтобы сместить фокус внимания. Невестка Валерии уверяет, что ее брак в порядке и никаких серьезных ссор между парой не возникает.

«Сейчас Сени нет в моем блоге, потому что я решила сделать фокус на себя. Никакой драмы не будет. Это не мешает нам с Сеней счастливо жить в реальной жизни… Важно не быть вместе 24/7 для галочки, а открыто говорить о том, чего хочется или нет. Я всегда говорю Сене то, как вижу, и он тоже. В итоге мы находим компромисс и не нарушаем личные границы друг друга», — написала блогер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Валерия призналась в усталости от внучки.

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