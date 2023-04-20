«Утомительно, невозможно»: певица Валерия призналась в усталости от внучки

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Певица Валерия призналась, что стала уставать от внучки

«Утомительно, невозможно»: певица Валерия призналась в усталости от внучки

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Звездная бабушка души не чает в первой внучке. Но воспитание ребенка все же большой труд, который с годами дается все сложнее.

Певица Валерия откровенно рассказала, чего ей стоят встречи с двухлетней внучкой Селин. Девочку звездной бабушке подарили сын Арсений и невестка Лиана Шульгина. Порой проведенное вместе время сильно изматывает артистку, и она устает от слишком активной внучки.

Так, она рассказала, что девочка настолько смышленая, что придумывает игры сама. И играть в них может по несколько часов. К примеру, недавно ей настолько понравилось качаться на качелях, что она решила продолжить это дома. Но в квартире аттракциона у бабушки не оказалось. Селин не растерялась и придумала замену.

«Мы часа три перемещались по этому дивану. Я сошла с ума. Это в первый раз она так впечатлилась этими качелями и почему-то решила продолжение такое устроить. Это правда утомительно, невозможно. Нужно набираться терпения», — поведала Валерия в интервью Наталье Подольской.

Кроме того, имея за плечами немалый опыт воспитания детей, Валерия призналась — она не всегда слушает сына и невестку, когда внучку привозят в гости. К примеру, родители девочки запрещают ей смотреть мультики и пользоваться гаджетами. А звездная бабушка иногда включает малышке телевизор. Но показывает только определенные мультики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Валерия спасала мужа Иосифа Пригожина.

+10° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
81.65
0.05 89.37
-0.20
Умный стоит, а дурак бежит: китайский совет дня на четверг, 20 апреля

Последние новости

5:50
«Южная» группировка войск нанесла сокрушительный удар по ресурсам ВСУ
5:43
От либидо до патологии: чем опасен высокий и низкий уровень тестостерона у мужчин
5:32
На южнодонецком направлении ликвидирована разведгруппа ВСУ
5:31
ВС РФ уничтожили минометный расчет ВСУ в районе Угледара
5:30
Российские бойцы сбили самолет Су-25 ВСУ из переносного ЗРК «Игла» возле Угледара
5:18
«Утомительно, невозможно»: певица Валерия призналась в усталости от внучки

Сейчас читают

«Я выбрал себе жену!»: Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской
Как пожарить шашлык и не получить штраф в 2023 году. Инфографика
Красотой не взять: рэпер Navai выдвинул главные требования к девушкам
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео