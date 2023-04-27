Водитель такси протаранил грузовик, стоявший на обочине на МКАД

На Московской кольцевой серьезную аварию устроил водитель такси. Машина на полной скорости протаранила грузовой микроавтобус, стоявший на обочине.

Удар был такой силы, что у такси смяло весь капот, а с грузовика слетел тент и все его содержимое разлетелось по дороге. Водитель легковушки получил тяжелые травмы.