Водитель такси протаранил грузовик, стоявший на обочине на МКАД
Машины получили серьезные повреждения. Пострадал и таксист.
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
На Московской кольцевой серьезную аварию устроил водитель такси. Машина на полной скорости протаранила грузовой микроавтобус, стоявший на обочине.
Удар был такой силы, что у такси смяло весь капот, а с грузовика слетел тент и все его содержимое разлетелось по дороге. Водитель легковушки получил тяжелые травмы.
Читайте также
+18° 758 мм рт. ст.
52%
52%
81.63
0.08 90.14
0.11
0.08 90.14
0.11
Нашли ошибку?