Водитель такси протаранил грузовик, стоявший на обочине на МКАД

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Машины получили серьезные повреждения. Пострадал и таксист.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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На Московской кольцевой серьезную аварию устроил водитель такси. Машина на полной скорости протаранила грузовой микроавтобус, стоявший на обочине.

Удар был такой силы, что у такси смяло весь капот, а с грузовика слетел тент и все его содержимое разлетелось по дороге. Водитель легковушки получил тяжелые травмы.

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