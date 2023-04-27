Черная земля: во что превратился поселок Сосьва Свердловской области из-за пожаров

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Жители Сосьвы Свердловской области лишись жилья из-за лесных пожаров

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

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Порядка 600 местных жителей остались без жилья, имущества и документов.

Жители поселка Сосьва Свердловской области, которые пострадали в результате пожара, уже сегодня начнут получать первые выплаты. Так, 600 человек лишились практически всего — они остались без жилья, имущества, документов. На месте их домов сейчас лишь угли и пепел. А где-то еще и продолжает догорать огонь.

Масштабы катастрофы хорошо видны по кадрам с воздуха — тысячи квадратных метров черной, выжженной земли. В Свердловскую область лично прилетел глава МЧС. С борта вертолета он осмотрел все пострадавшие поселки, а их около десятка. После Александр Куренков уже на земле пообщался с жителями.

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