Губернатор Гладков: в Белгороде произошел взрыв

В Белгороде произошел взрыв, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Вячеслав Гладков. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

«На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Вся дополнительная информация позже», — написал чиновник.

Гладков добавил, что на месте работают правоохранительные органы и экстренные службы. Взрывом повредило ближайший дом, также пострадало несколько автомобилей, повреждены линии электропередач.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места событий. Полиция города оцепила место взрыва.

На место также выехал мэр Белгорода Валентин Демидов, он встретился с горожанами, чьи квартиры пострадали от взрывной волны.

«Развернуты информационные штабы. Всем жителям пострадавших домов предлагаем временное размещение в гостинице», — написал Демидов в Telegram-канале.

Причины произошедшего выясняются.