«Фокус на себя»: невестка Валерии ответила на слухи о разводе

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Полина Долгова
Полина Долгова 35

Невестка певицы Валерии опровергла слухи о разводе с Арсением Шульгиным

«Фокус на себя»: невестка Валерии ответила на слухи о разводе

Фото: Instagram* / arseniy_shulgin

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Жене Арсения Шульгина хочется больше времени посвящать себе и своим желаниям.

Невестка певицы Валерии — модель Лиана Шульгина — опровергла слухи о разводе с сыном артистки Арсением Шульгиным. Комментарий о личной жизни она дала в личном блоге.

Ранее подписчики Арсения заметили, что он перестал публиковать фото с супругой и уехал отдыхать с друзьями без любимой. Лиана тоже начала выкладывать кадры без мужа, на которых развлекается с подругами. В сети поползли слухи о том, что пара разводится.

Сын Валерии не комментировал сплетни, а вот ее невестка сдерживаться не стала. На провокационные вопросы она ответила, что в их с Арсением отношениях все хорошо. Просто они решили сменить фокус внимания. Просто обоим хочется больше времени посвящать себе и своим желаниям.

«Сейчас Сени нет в моем блоге, потому что я решила сделать фокус на себя. Никакой драмы не будет. Это не мешает нам с Сеней счастливо жить в реальной жизни», — написала девушка.

Лиана отметила, что им с мужем не нужно быть вместе 24 часа в сутки. Оба открыто говорят о своих желаниях. Благодаря этому пара быстро находит компромиссы и не нарушает личные границы друг друга.

«Например, у Сени сейчас режим и ему важно ложиться до 23:00. Вчера со дня рождения Марьяны Сеня уехал уже в девять часов, а я осталась, потому что мне так хотелось», — добавила невестка Валерии.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Иосифа Пригожина рассказала радостные новости о семье.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«Фокус на себя»: невестка Валерии ответила на слухи о разводе

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