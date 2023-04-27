«Ни живым, ни мертвым»: рассекречены подробности самоубийства Гитлера

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 29

ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

«Ни живым, ни мертвым»: рассекречены подробности самоубийства Гитлера

Фото: Фотохроника ТАСС / ТАСС

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ФСБ опубликовала воспоминания Артура Шварца, сидевшего с адъютантом фюрера Отто Гюнше в одной камере.

ФСБ России показала новые документы об обстоятельствах самоубийства рейхсканцлера Адольфа Гитлера. Его соратник Отто Гюнше, которого арестовали в мае 1945 года вместе с остальными последователями главаря нацистской Германии, рассказывал сокамернику о сломленном душевном состоянии Гитлера, пишут РИА Новости.

Всех приближенных фюрера в 1945 году поместили во внутреннюю тюрьму НКВД СССР. В одну камеру с бывшим командиром минометного полка полковником Артуром Шварцем отправили личного адъютанта Гитлера. Он делился со своим сокамерником не только тем, как проходят дни в бункере, но и состоянием лидера нацистов в последние дни жизни.

Соратник фюрера вспоминал, что рейхсканцлер Германии чувствовал себя сломлено, особенно на фоне новостей о том, что прорвать кольцо вокруг Берлина не удалось. Эта информация заставила Гитлера пойти на отчаянный шаг.

«Гитлер заявил, что он ни в каком случае не хочет попасть в плен, ни живым, ни мертвым, и поэтому намерен покончить жизнь самоубийством», — указано в воспоминаниях Гюнше.

«Ни живым, ни мертвым»: рассекречены подробности самоубийства Гитлера

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Адъютант также упомянул, что женитьба главаря нацистской Германии прямо перед самоубийством была необходима для решительности.

«Иначе бы он не женился, ибо будучи фюрером империи он смотрел на себя как на мистическую личность», — добавил он.

Свел счеты с жизнью Гитлер 30 апреля 1945 года вместе с супругой Евой Браун. Их тела вынесли во двор тюрьмы через запасной выход, положили в костер, облили бензином и сожгли. Лица основателя немецкого нацизма Гюнше не видел, но узнал его ботинки, носки и брюки.

Позднее в саду рейхсканцелярии обнаружили место захоронения Браун и Гитлера. Судмедэксперты неоднократно подтвердили их подлинность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Президентская библиотека обнародовала важные данные о подготовке гитлеровской Германии к нападению на СССР.

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