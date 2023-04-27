Медики рассказали первые подробности о состоянии подорвавшихся в Донецке детей

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Четверо подростков были экстренно госпитализированы после того, как они подорвались на украинской мине.

Медики рассказали первые подробности о состоянии подорвавшихся в Донецке детей

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Пострадавшие от взрыва мины дети находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в Республиканском травмотологическом центре в Донецке.

При этом речи об ампутации конечностей не идет, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора медучреждения Андрея Боряка.

Ранее стало известно, что в Пролетарском районе Донецка четверо подростков 12-14 лет пострадали при взрыве противопехотной мины. Стоит отметить, что мины «Лепесток» ВСУ сбрасывают в черте города. Из-за того, что взрывные устройства довольно компактного размера и сделаны из полиэтилена, дети часто принимают их за игрушки. Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что мины типа «Лепесток» запрещены различными международными конвенциями.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места взрыва в Мелитополе.

Четверо детей подорвались на мине в Донецке

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