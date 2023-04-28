На Урале продолжают бороться с крупными пожарами, есть новые жертвы

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Огонь прошел по одной из деревень, спасатели обнаружили тело погибшего местного жителя.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Кузьмин; 5-tv.ru

Уральские пожары сегодня вспыхнули с новой силой — и вновь привели к человеческим жертвам. На этот раз загорелись дома в Курганской области. Огонь прошел по одной из деревень, оставив после себя выжженную землю.

Спасатели обнаружили тело погибшего местного жителя. Пламя перекинулось на территорию одного из крупнейших промышленных заводов региона. Одновременно поступили сообщения о возгораниях в черте самого Кургана.

Туда даже направили самолет ИЛ-76 МЧС России, чтобы как можно быстрее залить все это сверху.

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