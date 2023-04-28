Путин оценил перспективы развития отрасли беспилотников в России

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Путин оценил перспективы развития отрасли беспилотников в РФ в один триллион рублей

Фото, видео: © РИА Новости / Артем Геодакян; 5-tv.ru

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Вместе с Сергеем Собяниным глава государства посетил выставку нового индустриального парка «Руднево», а позже провел совещание по развитию беспилотной авиации.

Президент РФ Владимир Путин уделил внимание перспективному направлению. Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным он сначала посетил выставку и производственные цеха нового индустриального парка «Руднево». И уже поздно вечером провел совещание по развитию беспилотной авиации.

«Это направление использования беспилотных летательных аппаратов — оно просто необозримое. Практически, наверное, нет такой сферы деятельности и сферы экономики, где невозможно было бы применять летательные аппараты беспилотные. Кроме всего прочего, это коренным, серьезным образом поднимает конкурентоспособность любой экономики», — сообщил президент.

Глава государства добавил, что по самой консервативной оценки объем отрасли беспилотников в России может достичь 500 миллиардов рублей. Если же государство и отрасль будут активно работать вместе, то он может достигнуть одного триллиона рублей.

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