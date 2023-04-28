Терапевт рассказала, в каких регионах жители подвержены риску развития рака

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Врач Константинова: живущие рядом с лесными пожарами больше всего подвержены онкологии

Терапевт рассказала, в каких регионах жители подвержены риску развития рака

Фото: © РИА Новости / Евгений Кузьмин

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Помимо онкологии этим россиянам грозит множество других опасных заболеваний.

Люди, которые живут вблизи лесных пожаров, чаще всего страдают от онкологии и других опасных заболеваний. Об этом предупредила врач-терапевт Марина Константинова в беседе с URA.RU.

«Могут появиться такие симптомы как одышка, затруднение дыхания, кашель, боль в груди, головокружение и головные боли, тошнота и рвота. В целом при накопительном эффекте наблюдается общее снижение иммунитета, обостряются хронические заболевания», — пояснила она.

Среди хронических заболеваний она отметила бронхиальную астму, бронхит, эмфизема. Также повышается риск развития заболеваний верхних и нижних путей: ларингит, трахеит, аллергические реакции, бронхоспазмы. Все они опасны тем, что могут снижать продолжительность жизни.

«Последствиями смога могут быть уменьшение продолжительности жизни, повышение риска патологии беременности, развитие онкологических заболеваний», — добавила она.

Всему виной продукты горения, в которых содержится сажа, угарный газ. Кроме того, смог представляет еще большую опасность в сочетании с ультрафиолетовым излучением и отсутствием ветра.

«При таком сочетании факторов образуются токсичные вещества, свободные радикалы, которые повреждают клетки организма», — подытожила она.

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