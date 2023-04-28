Как факел: В Турции загорелся элитный жилой комплекс

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В Турции загорелся элитный жилой комплекс

Фото, видео: www.globallookpress.com / Onur Dogman; 5-tv.ru

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Из-за ветра огонь быстро охватил восьмиэтажное здание.

Крупный пожар в турецком Измире. Элитный жилой комплекс вспыхнул как факел. Огонь быстро охватил восьмиэтажное строение, а ветер только еще сильнее разнес пламя.

Оказавшиеся в ловушке жильцы дожидались помощи на балконах. Один человек попытался выбраться, спрыгнув с высоты. Он получил травмы. Еще шестеро отравились угарным газом. Эвакуировать пришлось также жителей соседних домов — в районе плотная застройка. Очевидцы рассказали, что перед пожаром видели яркую вспышку, а потом раздались взрывы.

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