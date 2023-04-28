Королевские страсти: принц Гарри обвинил Уильяма в получении взятки

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 27

Принц Гарри обвинил старшего брата в получении взятки

Королевские страсти: принц Гарри обвинил Уильяма в получении взятки

Фото: www.globallookpress.com

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Братья могли помириться на коронации Карла III, но младший наследник сделал громкое заявление во время слушаний по делу о взломе телефонов знаменитостей.

Принц Гарри и принц Уильям могли помириться на коронации их отца Карла III, но младший наследник продолжает вставлять королевской семье палки в колеса, пишет Super.

Во время слушаний по делу о взломе телефонов знаменитостей компанией News Group Newspapers герцог Сассекский рассказал, что его брат дал взятку руководителю холдинга Руперту Мердоку, чтобы скандал быстро утих. Именно Уильям еще в 2005 году стал одной из первых жертв журналистов.

Сам наследник отрицает обвинение, сделанное родным братом, но пользователи Сети не исключают, что утверждение Гарри может быть правдой. Принц Уильям не привык устраивать публичные скандалы, поэтому мог предпочесть решить ситуацию таким способом.

Как развернутся события дальше и повлияет ли это на коронацию Карла III покажет время и расследование произошедшего. Одно ясно точно — война между двумя наследниками только начинается.

Коронация отца принца Уильяма и принца Гарри назначена на 6 мая. На торжественное мероприятие в Лондоне младший сын Карла III приедет один, без жены и детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл ответила на слухи об отказе приехать на коронацию Карла III из-за расизма.

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