Меган Маркл ответила на слухи об отказе приехать на коронацию Карла III из-за расизма
Меган Маркл опровергла слухи об отказе приехать на коронацию Карла III из-за расизма
Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock
Недавно в сети всплыла переписка жены принца Гарри с будущим королем, за которую ей пришлось оправдываться перед журналистами.
Меган Маркл опровергла публикации о том, что не посетит коронацию Карла III из-за недостаточных усилий монаршей семьи по борьбе с расизмом. Об этом сообщает GB News.
Данные слухи герцогиня Сассекская назвала «нелепыми и ложными». Ее представитель добавил, что супруга принца Гарри занимается своей личной жизнью и не думает о давней переписке с королем, который тогда был еще принцем Чарльзом.
«Мы призываем бульварную прессу и различных королевских корреспондентов прекратить утомительный цирк, который они создают», — заявил помощник Меган.
После множества публикаций в СМИ о том, что герцогиня будет отсутствовать на коронации Карла III, ее обвинили в дискредитации королевской семьи. Подобное поведение в такой важный день пользователи сети сочли неприемлемым. А экс-представитель Маргарет Тэтчер заявил, что «команда Меган и Гарри делает все возможное, чтобы подорвать влияние короля и королевской семьи».
Некоторые эксперты связывают отсутствие жены принца Гарри на коронации со скандалом, возникшим во время беременности Маркл. В 2021 году она рассказала, что некоторые члены монаршей семьи делали предположения по поводу цвета кожи ее будущего ребенка. Эти обсуждения сильно задели герцогиню.
После этого будущий король и герцогиня Сассекская обменялись письмами, в которых Карл выразил сочувствие Меган по поводу произошедшего. В ходе общения они пришли к выводу, что это было сказано не со злым умыслом.
Торжественная церемония коронации пройдет 6 мая в Лондоне. На мероприятие Гарри прибудет один, без жены и детей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри и Меган Маркл втайне от королевской семьи крестили дочь.
- 12 мар
- Без королевских протоколов: вскрылись неожиданные детали свадьбы принца Гарри
- 1 мар
- Карл III лишил принца Гарри и Меган Маркл дома в Британии
- 9 мар
- Принц Гарри спровоцировал слух о серьезной ссоре с Меган Маркл
- 4 февр
- Меган Маркл рассорила принца Гарри с его давним другом Томом Инскипом
- 19 нояб
- Маркл рассказала о тайном свидании с принцем Гарри до брака: «Одна веселая ночь»
- 14 июн
- Елизавета II готовит информационную атаку на принца Гарри и Меган Маркл?
- 7 июн
- Почему принц Гарри назвал дочь в честь королевы — объясняет психолог
- 7 июн
- Будущая королева или затворница: какая судьба уготована дочке Гарри и Меган Маркл?
- 26 мая
- Тайны британского двора: кто первым узнает имя будущего короля?
- 21 мая
- «Не остановятся, пока Меган не умрет»: принц Гарри бросил новое обвинение семье
Читайте также
47%
-0.22 89.46
0.11
Нашли ошибку?