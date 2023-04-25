Меган Маркл ответила на слухи об отказе приехать на коронацию Карла III из-за расизма

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 32

Меган Маркл опровергла слухи об отказе приехать на коронацию Карла III из-за расизма

Меган Маркл ответила на слухи об отказе приехать на коронацию Карла III из-за расизма

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Тема:
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Недавно в сети всплыла переписка жены принца Гарри с будущим королем, за которую ей пришлось оправдываться перед журналистами.

Меган Маркл опровергла публикации о том, что не посетит коронацию Карла III из-за недостаточных усилий монаршей семьи по борьбе с расизмом. Об этом сообщает GB News.

Данные слухи герцогиня Сассекская назвала «нелепыми и ложными». Ее представитель добавил, что супруга принца Гарри занимается своей личной жизнью и не думает о давней переписке с королем, который тогда был еще принцем Чарльзом.

«Мы призываем бульварную прессу и различных королевских корреспондентов прекратить утомительный цирк, который они создают», — заявил помощник Меган.

После множества публикаций в СМИ о том, что герцогиня будет отсутствовать на коронации Карла III, ее обвинили в дискредитации королевской семьи. Подобное поведение в такой важный день пользователи сети сочли неприемлемым. А экс-представитель Маргарет Тэтчер заявил, что «команда Меган и Гарри делает все возможное, чтобы подорвать влияние короля и королевской семьи».

Некоторые эксперты связывают отсутствие жены принца Гарри на коронации со скандалом, возникшим во время беременности Маркл. В 2021 году она рассказала, что некоторые члены монаршей семьи делали предположения по поводу цвета кожи ее будущего ребенка. Эти обсуждения сильно задели герцогиню.

После этого будущий король и герцогиня Сассекская обменялись письмами, в которых Карл выразил сочувствие Меган по поводу произошедшего. В ходе общения они пришли к выводу, что это было сказано не со злым умыслом.

Торжественная церемония коронации пройдет 6 мая в Лондоне. На мероприятие Гарри прибудет один, без жены и детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри и Меган Маркл втайне от королевской семьи крестили дочь.

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